В Ярославле неизвестные обстреляли автобус на остановке и ранили прохожего

В Красноперекопском районе Ярославля был обстрелян автобус, пострадал один человек. Об этом рассказал во «ВКонтакте» директор транспортной компании Хасьятулла Гирфанов.

Инцидент произошел 15 октября на остановке «Большие Полянки». Неизвестный открыл огонь из пневматики в сторону автобуса, следовавшего по маршруту №97С. По словам Гирфанова, это уже третий подобный случай за последние две недели.

«Опять разбито стекло двери автобуса. Также пострадал прохожий, пуля попала ему в ногу», — написал он.

Уже известно, что по факту ЧП полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Прокуратура Ярославской области поставила расследование на личный контроль.

Ранее горожане жаловались на отступления городских автобусов от установленного графика движения, некомфортные условия проезда, в том числе и несоответствие класса транспорта роду перевозок, а также некорректное поведение водителей.

После ярославских перевозчиков оштрафовали на более чем 9 млн рублей.