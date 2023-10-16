Диетолог раскрыл, какое количество яиц можно съесть за неделю без вреда здоровью

Если у человека нет непереносимости, то в неделю ему можно употреблять в пищу от трех до шести куриных яиц, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Увеличить количество этого продукта можно при интенсивных тренировках, добавила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Набирающим мышечную массу людям и спортсменам можно есть больше яиц, однако важно не съедать много за один прием пищи, предупредила эксперт. По ее словам, избыточное поступление в организм жира из состава желтка приводит к слишком высокой нагрузке на печень и может вызвать сбои в работе организма.

«Дело в том, что питание должно быть гармоничным. Оно должно быть разнообразным с целью получения всей гаммы полезных компонентов. Поэтому шести яиц в неделю вполне достаточно для того, чтобы разнообразить завтраки», – подчеркнула Королева.

Она также отметила, что яичный желток не менее полезен, чем белок. Так, в нем содержатся жирорастворимые витамины A, D, E, K, которые необходимы для регуляции белкового и жирового обмена и поддержания иммунитета. Также лецитин и холин в составе желтка важен для когнитивной функции, памяти, переработки информации и является профилактикой болезни Альцгеймера, пояснила диетолог.

Ранее специалисты рассказали, что недоваренные яйца могут стать причиной заражения сальмонеллезом. Для наиболее безопасного употребления яиц необходимо их варить до крутого состояния либо жарить омлет.