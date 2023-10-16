Врач рассказал, какая температура тела является опасной для жизни

Опасной для жизни человека считается температура тела выше 39,5 градуса, рассказал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Температура тела выше 39,5 уже требует вмешательства. Не исключено, что она может еще больше подняться. Человеческие белки начинают сворачиваться при температуре выше 41 градуса. Этого нельзя допустить», — сказал эксперт.

По его словам, в случае такого повышения температуры тела важно вызвать скорую помощь, чтобы медицинские специалисты осмотрели пациента и оказали ему помощь. Насторожить должна и температура тела ниже 35 градусов, потому что это может указывать на наличие заболевания, в том числе гипотиреоза, продолжил терапевт.

«Низкая температура не опасна в моменте, в отличие от высокой. Она опасна, если человек не разглядел причину, заболевание, вызывающее эту температуру. Это заболевание будет как-то развиваться и еще больше вредить человеку», — заключил Хухрев.

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