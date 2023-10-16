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Россиянин разбил машину начальника из-за маленькой зарплаты

В ХМАО рабочий разбил дорогую машину начальника из-за низкой зарплаты

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Пыть-Яхе молодой мужчина разбил лобовое стекло и оторвал зеркало на внедорожнике «Тойота Ленд Крузер» своего начальника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 31-летний бизнесмен из Пыть-Яха, он сообщил. что неизвестный повредил его припаркованный автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер».

Злоумышленник разбил лобовое стекло и оторвал зеркало. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Полицейским удалось быстро установить личность хулигана, им оказался 29-летний мужчина, который трудился подсобным рабочим у бизнесмена. Злоумышленник рассказал, что машину начальника он решил разбить после того, как получил зарплату, которая показалась ему слишком низкой. Будучи пьяным, он расколотил «Ленд Крузер» и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело, известно, что хулиган уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим.

Ранее на Урале мигрант-бизнесмен напал на охранника-инвалида, отказавшись платить за яблоко.

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