Юрист рассказала, какие документы в России подделывают чаще всего

Документы, удостоверяющие личность, такие как паспорт, водительские права и военный билет, являются одними из наиболее часто подделываемых в России. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказала адвокат Екатерина Антонова. По ее словам, злоумышленники таким образом пытаются скрыть свою настоящую личность, избежать преследования или получить незаконные преимущества.

«Документы официального характера, такие как справки, сертификаты, выписки из реестров и тому подобное. Подделка этих документов может быть связана с целью подтвердить недостоверные сведения, получить льготы, субсидии, кредиты или иные материальные выгоды, вплоть до получения желаемой должности», — продолжила Антонова.

Также, по ее словам, часто подделывают правовые документы, такие как договоры, соглашения и решения суда, с целью обмануть контрагента, завладеть чужим имуществом или уклониться от ответственности.

Юрист подчеркнула, что подделка документов является преступлением и может повлечь за собой в том числе уголовную ответственность.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до это рассказал, что телефонные мошенники разработали новую схему, по которой притворяются сотрудниками правоохранительных органов и отбирают у доверчивых россиян жилье. Злоумышленники, по его словам, чаще всего подбирают потенциальную жертву среди пожилых граждан.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram.