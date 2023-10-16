Россиянам объяснили, как правильно выбрать одеяло

При выборе одеяла можно ориентироваться на специальную шкалу «tog». Она показывает способность одеяла пропускать воздух и удерживать тепло. Так, самый высокий показатель – более 10 «tog» – следует выбирать для сильных морозов или очень чувствительных к холоду людей, выяснила Общественная Служба Новостей.

Одеяла с показателем от 3 до 5 «tog» считаются летними, от 5 до 7,5 – весенне-осенними, но подходящими для зимы в хорошо отапливаемых помещениях. Для зимы лучше выбирать одеяла от 7,5 до 10 «tog», к которым чаще относятся пушистые пуховые или полушерстяные модели. Они также предпочтительнее для людей, которые любят спать с открытым окном.

К лучшим натуральным наполнителям относятся птичий пух, бамбук, лен, овечья шерсть, хлопок и эвкалипт. При этом отмечается, что птичий пух может быть сильным аллергеном и задерживать влагу. Также людям с аллергией лучше отказаться от овечьей шерсти. Гипоаллергенными считаются бамбук, эвкалипт, хлопок.

Из искусственных материалов чаще выбирают синтепон, тинсулейт, холфитекс, холлофайбер и волокно из полиэфира. Однако синтепон не подходит для сильных холодов, а волокно из полиэфира почти не впитывает влагу и «не дышит»‎. Холфитекс же со временем сбивается в комки.

Тинсулейт гипоаллергенен, хорошо впитывает влагу и имеет хорошую теплопроводность. Холлофайбер устойчив к воспламенению, но впитывает в себя неприятные запахи.

Напомним, специалисты рекомендуют особенно внимательно относиться к выбору детского одеяла, отдавая предпочтения гипоаллергенным и воздухопроницаемым материалам.