Диетолог посоветовала использовать «Правило рук» вместо подсчета калорий для похудения

Диеты с подсчетом калорийности и нормы белков, жиров и углеводов не подходят для здоровых людей в обычной жизни, потому что такой способ похудения сложен и может надоесть. Об этом kp.ru рассказала директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения Самарской области, доктор медицинских наук, профессор Ольга Сазонова.

Кроме того, по ее словам, такой метод заключает в себе определенные ограничения, поэтому есть риск, что человек рано или поздно может сорваться. Чтобы не переедать, врач советует использовать «Правило рук».

«Схема измерений проста: размер ладони без пальцев определяет порцию белковой пищи: мясо, птица, рыба, а также хлеб. Свой кулак используем для определения размера порции овощей и фруктов, молочных продуктов. Горсть — крупы, макароны, картофель, орехи. Две горсти используем для зелени и ягод. Фаланга большого пальца определяет размер жирной части: масло, сыр и сметана», — пояснила Сазонова.

Врач-терапевт, нутрициолог, действующий член и сертифицированный консультант CSNN, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина до этого рассказала «Газете.Ru», что действенная диета строится не на ограничениях, а на замене. Чем менее она радикальна и чем более естественна, тем больше шансов, что вы не только добьетесь результатов, но и сможете сохранить их на долгие годы, отметила эксперт.

Ранее была названа диета, которой придерживаются долгожители.