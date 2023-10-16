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Москвич обманом заставил друзей обокрасть «Детский мир» в Геленджике

В Геленджике москвичи обокрали «Детский мир», чтобы порадовать детей

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Shutterstock

Москвич обманом заставил друзей обокрасть «Детский мир» в Геленджике, чтобы порадовать детей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, компания москвичей поехала в Геленджик, чтобы «сменить обстановку». Один из мужчин предложил купить игрушек, чтобы порадовать детей друга. Товарищи условились, что возьмут все понравившееся, а инициатор оплатит.

Друзья набрали в магазине кукол, наборы «Лего» и другие товары, а после этого направились к машине. На выходе компанию никто не остановил и москвичи поехали домой.

Товарищей остановили на дороге Тимашевск — Полтавская в связи с тем, что автомобиль был объявлен в розыск. Внутри обнаружили множество украденных игрушек в заводских упаковках.

Ранее в Поволжье больной с открытой формой туберкулеза сбежал из диспансера, чтобы похитить колбасу.

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