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В Приморье водитель автобуса с 48 туристами потерял управление, есть жертвы

РИА Новости: в Приморье в результате ДТП с автобусом погибли два человека

В Приморском крае два человека погибли и еще 17 пострадали в ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую администрацию.

Отмечается, что автобус с туристами двигался из Китая в Уссурийск. В понедельник, 16 октября, водитель потерял управление, и автобус съехал в кювет. В автобусе находились 48 человек — российские туристы. За рулем находился гражданин КНР.

«На месте двое погибших, 13 человек с травмами в среднетяжелом состоянии, четыре пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии. <...> На место вылетает вертолет Территориального центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.

До этого десять человек, в том числе восемь несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в Калужской области.

Авария произошла на 6-м км автодороги Р-132 «Окружная дорога». В микроавтобусе находились двое взрослых и восемь несовершеннолетних, все были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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