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В Бурятии трех бандитов приговорили к лишению свободы после серии грабежей и краж

Троих жителей Бурятии осудили за серию имущественных преступлений

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РИА «Новости»

В Мухоршибирском районе Бурятии суд вынес приговор вымогателям и грабителям. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как было доказано, трое мужчин занимались вымогательством у местных жителей, а совершали грабежи и кражи в начале этого года. Злоумышленников задержали после обращения в органы внутренних дел одного из пострадавших. Стороне обвинения удалось доказать причастность обвиняемых к восьми преступным эпизодам.

В итоге суд признал бандитов виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, грабеже, совершенном с незаконным проникновением в помещение и с угрозой применения насилия, а также в краже с банковского счета.

Один из участников преступной группы проведет в колонии пять лет, каждого из его подельников приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее астролога задержали за консультирование бандитов, совершивших ограбление.

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