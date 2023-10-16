В Бурятии трех бандитов приговорили к лишению свободы после серии грабежей и краж

В Мухоршибирском районе Бурятии суд вынес приговор вымогателям и грабителям. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как было доказано, трое мужчин занимались вымогательством у местных жителей, а совершали грабежи и кражи в начале этого года. Злоумышленников задержали после обращения в органы внутренних дел одного из пострадавших. Стороне обвинения удалось доказать причастность обвиняемых к восьми преступным эпизодам.

В итоге суд признал бандитов виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, грабеже, совершенном с незаконным проникновением в помещение и с угрозой применения насилия, а также в краже с банковского счета.

Один из участников преступной группы проведет в колонии пять лет, каждого из его подельников приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее астролога задержали за консультирование бандитов, совершивших ограбление.