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Невролог объяснила появление мушек перед глазами

Врач Калмыкова: мушки перед глазами возникают из-за резкой смены положения тела

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Невролог Ольга Калмыкова рассказала в интервью радио Sputnik о причинах появления темных точек или мушек перед глазами.

Калмыкова объяснила, что мушки могут появляться у пациентов при резкой смене положения тела или при подъеме тяжестей. Они также могут быть признаком повышенного артериального давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус.

Специалист также отметила, что мушки могут быть вызваны низким давлением, болезнями глаз, анемией, мигренью или сахарным диабетом.

Если симптом появляется более трех-четырех раз в месяц, рекомендуется обратиться к терапевту. Калмыкова также советует провести клинический и биохимический анализы крови, проверить уровень сахара в крови, а также провести исследование на гликированный гемоглобин и ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов, ЭКГ.

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