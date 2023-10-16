В Белгороде похоронили семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik

В Белгороде прошли похороны семьи журналиста Хайбара Акифи, сотрудника Sputnik. Они погибли в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщила главред медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

«Вчера в Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбара Акифи. Похоронили его четырехлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей. Мама Амины — Олеся — не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице, а наш корреспондент, он сам афганец, приехал навестить семью, провести пару дней с семьей. И вот провел», — рассказала Симоньян.

Глава RT подчеркнула, что журналист все еще находится в коматозном состоянии. По ее словам, врачи не могут предсказать, выйдет ли он из комы. Симоньян добавила, что журналист не знает, что потерял свою семью.

В ночь на 12 октября украинский беспилотник, сбитый системой ПВО, упал на частный дом на окраине Белгорода. В результате этого инцидента погибла четырехлетняя дочь журналиста афганской редакции Sputnik Хайбара Акифи. Родителей девочки с тяжелыми ранениями доставили в больницу.

Хайбар Акифи был помещен в медикаментозную кому с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. У него имеются ожоги 15% тела, серьезные повреждения от минно-взрывной травмы, переломы ребер, повреждение таза и ушиб головного мозга. Однако состояние журналиста оценивается как стабильное, по словам медиков.

Сразу после происшествия Симоньян сообщила, что Акифи работал весь уикенд, освещая последствия землетрясения в Герате, а затем взял несколько выходных и отправился в Белгород, чтобы навестить свою семью.

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