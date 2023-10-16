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Заморозки придут в Москву со среды

Метеоролог Вильфанд предсказал ночные заморозки до минус одного градуса со среды

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве, начиная со среды и до конца недели ожидаются заморозки до минус одного градуса в ночное время. Дневная температура также будет прохладной. Об этом пишет ТАСС.

«В понедельник днем ожидается 7-9 градусов тепла, во вторник — 5-7 градусов, а в среду — 7-8 градусов. Со среды и до конца недели ночная температура опустится до минус 1 — плюс 4 градусов», — сообщил специалист.

По словам Вильфанда, москвичей ожидает типичная осенняя погода в течение недели. «Давление будет ниже нормы на протяжении всей недели, поэтому ожидается облачная погода с небольшими осадками, но значительных дождей не ожидается. Будет типичная осенняя атмосфера — мрачная с редкими прояснениями», — отметил метеоролог.

Накануне москвичам назвали самое подходящее время для смены летней резины.

До этого автоэксперт Дмитрий Афонин говорил, что при решении заменить летнюю резину на зимнюю следует ориентироваться не только на погоду, но и на место эксплуатации автомобиля. Он также призвал учитывать тип летней резины, установленной на колесах.

Ранее спасатели с высоты обнаружили альпинистку Оленеву.

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