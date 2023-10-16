Россиянам рассказали, почему большинство видов спортивного питания неэффективны

Спортивное питание и добавки потребляет более полутора миллиона россиян, объем рынка оценивается в девять тысяч тонн в год. При этом состав такого рода продукции не вполне соответствует биохимии тренировочного процесса. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.

«Мы проанализировали образцы спортивной продукции, которая присутствует на рынке. Достаточно большой объем занимают продукты или добавки на основе молочного белка, также есть отдельные с коллагенами, и — скорее в виде исключения — с белками мышц. Но для спортсменов с динамическими нагрузками одна из основных задач — снижение травматизма, которое возможно только благодаря способности суставов выдерживать нагрузки. Ключевым компонентом суставов, который обеспечивает устойчивость к нагрузкам, является соединительная ткань. Точнее, ее составляющие, это эластины и коллагены», — объяснил он.

По словам Березникова, вторая проблема — это необходимость обеспечить рост и восстановление мышц.

«И молочный белок, на основе которого производится основная масса спортпита, для этих целей также является недостаточно эффективным. Главная функция белка — анаболическая, «строительная» — может качественно выполняться только в случае, если поступающий в организм белок будет максимально соответствовать потребностям организма», — резюмировал он.

Ранее диетолог назвал полезную альтернативу молоку и мясу для получения белка.