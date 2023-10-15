Ройзман ответил на вопрос о родстве с Суровикиным

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом) прокомментировал появившиеся в интернете сообщения о своем якобы родстве с генералом, бывшим командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО Сергеем Суровикиным. Его слова приводит новостной портал 74.ru.

По словам бывшего градоначальника, с аналогичным вопросом к нему обратились несколько человек, но он сам ничего о подобном родстве не знает и не может четко ответить на данный вопрос.

«Я позвонил маминой родне в деревню, там вообще не слышали о таком», — заявил Ройзман.

Некоторое время назад в социальных сетях появилась информация о том, что Ройзман якобы приходится Суровикину троюродным братом по материнской линии.

В мае Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным и оштрафовал Ройзмана на 260 тыс. руб. по делу о дискредитации ВС России.

Ранее имя Ройзмана убрали из описания нижегородской выставки.