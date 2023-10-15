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Резервный SSJ100 с летящими в Читу пассажирами совершил аварийную посадку

Резервный SSJ100 с пассажирами, летящими в Читу, вынужденно сел в Хабаровске

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Резервный борт авиакомпании «Якутия», который доставлял пассажиров вынужденно вернувшегося в аэропорт Владивостока SSJ100, по пути в Читу аварийно сел в Хабаровске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«15 октября 2023 года резервное судно с пассажирами вылетело по запланированному маршруту, однако по техническим причинам совершило посадку в аэропорту Хабаровска», — говорится в сообщении.

Пассажиры помещены в гостиницу. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов. Восточное межрегиональное следственное управления на транспорте СК России сообщило, что Sukhoi Superjet 100 вынужденно сел в Хабаровске «из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя».

14 октября Sukhoi Superjet 100, летевший по маршруту Владивосток — Чита вернулся и совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным транспортной прокуратуры на борту находились 80 пассажиров. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

15 октября стало известно, что пассажиры данного самолета вылетели по маршруту резервным бортом.

Ранее у рейса Петербург — Самара заклинили предкрылки.

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