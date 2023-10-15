В Луганске открылись центры компетенций платформы «Россия – страна возможностей»

Центры компетенций президентской платформы »Россия — страна возможностей» открылись на базе Луганского государственного педагогического университета и Луганского государственного университета имени Владимира Даля, сообщили в пресс-службе организации.

В рамках церемонии открытия прошли презентации проектов и конкурсов президентской платформы, а также пробное тестирование для участников.

В мероприятиях приняли участие первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, министр образования ЛНР, победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов и другие.

«В Луганске прошло очень значимое мероприятие, мы открыли центры компетенций в различных университетах, которые работают на территории субъектов, вернувшихся в состав России. Очень важно, чтобы студенты этих вузов имели возможность оценить свои универсальные компетенции и выстроить, исходя из результатов, образовательную траекторию, а преподаватели могли помочь ребятам реализовать себя на благо нашей великой Родины», — заявил Александр Бугаев.

По его словам, партнерство сотрудников педагогических университетов Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей, которые приехали на открытие центров компетенций, — ключевой элемент, который помогает в подготовке будущих учителей во всех регионах страны.

«Еще несколько десятков тысяч студентов смогут оценить свои возможности и выстроить траектории развития. Центры компетенций платформы «Россия — страна возможностей» — это вход в инициативы и проекты, которые перезагружают систему образования и создают условия для роста. Спасибо всем, кто делает этот замечательный проект, вкладывая в него свои силы и душу!» — сказала Ольга Петрова.

Напомним, что с 2021 года платформа «Россия – Россия страна возможностей» развивает на базе ведущих вузов страны центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. В настоящее время создано 97 таких центров, которые охватывают почти 200 университетов в разных регионах страны.