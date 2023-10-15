Подростки сломали позвоночник однокласснику на перемене

В Приморском районе Петербурга семилетнему мальчику сломали позвоночник в школе, мальчика бросили спиной на парту. Об этом сообщает «78.ru».

Первоклассника доставили в больницу с переломом позвоночника из школы на севере Петербурга, ребенок рассказал, что во время перемены одноклассники схватили его за руки и ноги и с силой бросили спиной на парту.

После занятий мальчик стал жаловаться на сильные боли в области шеи, родители привезли его в медицинское учреждение.

У пострадавшего диагностирован компрессионный перелом одного из позвонков, от госпитализации семья отказалась, обратились ли родители первоклассника в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее школьница впала в кому после урока плавания.