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В Алтайском крае бандиты напали на бизнесвумен, ограбили ее магазин и угнали автомобиль

На Алтае двое мужчин устроили налет на магазин и угнали машину его хозяйки

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Shamil Zhumatov/Reuters

В Алтайском крае ищут мужчин, которые напали на хозяйку магазина и угнали ее автомобиль. Об этом сообщает kp.ru.

Разбойное нападение произошло 13 октября в Алейске. Как было установлено, двое злоумышленников в масках ворвались в продуктовый магазин, набросились на владелицу торговой точки, связали ее и заткнули рот кляпом.

Они похитили телефон и украшения у бизнесвумен, угрожая ей ножом. Кроме того, бандиты завладели ее Mitsubishi Outlander и увезли на нем выбранные продукты.

К настоящему времени угнанный автомобиль уже обнаружен. Полицейским удалось установить и личности предполагаемых преступников. Сейчас их разыскивают.

Ранее россиянин набросился на девушку-кассира, которая предложила оплатить покупку через СБП.

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