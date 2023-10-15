Неизвестный напал на врача скорой помощи в Петербурге

В школе олимпийского резерва Кировского района Петербурга мужчина напал на фельдшера бригады частной скорой помощи, приехавшей на вызов. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в школе олимпийского резерва, где проходили соревнования по рукопашному бою среди детей. Один из участников спаррингов получил травму, на место происшествия была вызвана частная скорая помощь.

Когда бригада медиков прибыла на вызов, карету «скорой» не пустили на территорию СШОР, а затем мужчина, якобы один из организаторов соревнований, набросился на медицинского работника.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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