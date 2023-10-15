Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестный напал на врача скорой помощи в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге мужчина напал на бригаду частной скорой помощи

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

В школе олимпийского резерва Кировского района Петербурга мужчина напал на фельдшера бригады частной скорой помощи, приехавшей на вызов. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в школе олимпийского резерва, где проходили соревнования по рукопашному бою среди детей. Один из участников спаррингов получил травму, на место происшествия была вызвана частная скорая помощь.

Когда бригада медиков прибыла на вызов, карету «скорой» не пустили на территорию СШОР, а затем мужчина, якобы один из организаторов соревнований, набросился на медицинского работника.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пьяный россиянин напал на врача и сломал нос сотруднику травмпункта

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий