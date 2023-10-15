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Ежегодно 100 тыс. россиян заболевают неизлечимой глаукомой

Офтальмолог Егоров: 100 тыс. россиян ежегодно заболевают неизлечимой глаукомой

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Shutterstock

Президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров рассказал, что ежегодно 100 тыс. россиян заболевают неизлечимой болезнью глаз глаукомой, ведущей к слепоте. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Егорова, это число будет расти по мере роста продолжительности жизни в стране и роста числа пожилых людей. Отмечается, что на ранней стадии глаукому выявляют у четверти пациентов.

«Больше (выявить пациентов с глаукомой на ранней стадии. — «Газета.Ru») не получается. Если раньше у нас были специальные центры, например на 300 тыс. населения полагался один глаукомный кабинет, то сегодня эти кабинеты практические отсутствуют», — рассказал Егоров.

Сообщается, что для обнаружения этой болезни на ранней стадии необходимо измерить уровень внутриглазного давления, провести осмотр глазного дна и проверить поле зрения пациента.

До этого ученые выявили связь между глаукомой и болезнью Альцгеймера. Также офтальмолог Миргородская рассказала, что глаукома чаще всего передается по наследству.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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