В Минсельхозе прокомментировали дефицит куриного мяса в России

В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации не подтвердили существование дефицита куриного мяса в России. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства. В Минсельхозе добавили, что для этого были задействованы все существующие мощности, а по итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли.

В ведомстве добавили, что российский потребительский рынок обеспечен мясом птицы.

До этого президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров заявил, что в РФ зафиксирована нехватка куриного мяса. Бухаров подтвердил наличие дефицита куриного мяса на территории страны.

В пресс-службе компании «Юнирест», управляющей сетями быстрого питания Rostic's и KFC заявили, что многие рестораны также испытывают аналогичные трудности, но делают «все возможное, чтобы обеспечить рестораны свежим куриным мясом».

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.