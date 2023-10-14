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В Минсельхозе прокомментировали дефицит куриного мяса в России

В Минсельхозе не подтвердили дефицит куриного мяса в России

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации не подтвердили существование дефицита куриного мяса в России. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства. В Минсельхозе добавили, что для этого были задействованы все существующие мощности, а по итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли.

В ведомстве добавили, что российский потребительский рынок обеспечен мясом птицы.

До этого президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров заявил, что в РФ зафиксирована нехватка куриного мяса. Бухаров подтвердил наличие дефицита куриного мяса на территории страны.

В пресс-службе компании «Юнирест», управляющей сетями быстрого питания Rostic's и KFC заявили, что многие рестораны также испытывают аналогичные трудности, но делают «все возможное, чтобы обеспечить рестораны свежим куриным мясом».

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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