Жителя Петербурга отправили в СИЗО за признание в любви украинской армии

Жителя Санкт-Петербурга, нарисовавшего граффити с признанием в любви украинской армии и начальнику Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В заявлении указано, что соответствующее ходатайство дознания было рассмотрено в Красногвардейском районном суде. При этом заседание касалось дела Олега Пронина, который 12 октября осквернил фасады зданий на улице Синявинской и Среднеохтинском проспекте.

Согласно полученной информации, мужчина черной краской нарисовал на стенах сердце и добавил надписи с признаниями в любви Вооруженным силам Украины (ВСУ) и представителю военного ведомства страны.

«Он же, не позднее 13 октября приобрел и хранил по месту своего жительства боеприпасы», — говорится в заявлении.

Как уточнили в пресс-службе петербургских судов, при обысках у Пронина были обнаружены боеприпасы для самозарядного пистолета ТТ и пистолета-пулемета Шпагина. Более того, гражданин хранил боеприпасы для самозарядной противотанковой пушки М-56.

В результате следствие обвинило мужчину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Речь идет о вандализме и незаконном хранении оружия.

По имеющимся данным, во время заседания петербуржец признал вину и просил его не арестовывать. Тем не менее суд отправил Пронина в СИЗО до 11 декабря 2023 года.

Ранее в Карачаево-Черкесии задержали изготовителя самодельного взрывного устройства, из-за которого эвакуировали 16 человек