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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Других подробностей не приводится.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев 12 октября заявил о срабатывании в городе сирен воздушной тревоги. В своем Telegram-канале глава населенного пункта предупредил жителей о возможной опасности и опубликовал ролик о мерах, которые необходимо принять гражданам в подобной ситуации.

13 октября Развожаев предупредил об уничтожении боеприпасов времен ВОВ в Севастополе, которые подняли со дна бухты Гильзовая.

3 октября российские средства противовоздушной обороны сбили у берегов Крыма противокорабельную ракету ВСУ «Нептун». Перед этим Развожаев заявил, что в городе объявлена воздушная тревога.

Ранее в ДНР сообщили об обрушении моста в результате атаки украинских военных.

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