Мужчина, который залез на памятник в Варшаве и угрожал взрывом, задержан

Полиция в Варшаве задержала мужчину, который залез на памятник жертвам смоленской авиакатастрофы и угрожал подорваться. Об этом сообщает радиостанция Zet.

«Мужчина задержан и против него будут приняты меры. Самое главное, что никто не пострадал», — сказал младший инспектор полиции Марчак.

Во время конференции он подчеркнул, что это результат работы полицейских-переговорщиков. При этом полицейский отказался отвечать на вопрос о личности, национальности и мотивах мужчины. Кроме того, пока нет подтверждения, что в его рюкзаке была взрывчатка.

Переговоры завершились около 14.00 по местному времени, всего на месте находились несколько сотен офицеров. Во время переговоров действовал полный запрет на приближение к площади Пилсудского и прилегающей территории в целях безопасности.

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