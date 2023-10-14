Сирены вновь звучат на юге Израиля

Воздушная тревога вновь звучит на юге Израиля, заявила Армия обороны страны в своем Telegram-канале.

Последний раз более часа назад воздушная тревога была объявлена в Ашкелоне на юге Израиля.

Ранее Израильская армия с помощью беспилотников нанесла удар по боевикам из палестинской группировки ХАМАС, которые выпустили противотанковую ракету в районе рядом с сектором Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

14 октября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации лидера операций ХАМАС в кибуцах в границах сектора Газа Али Кади.

До этого заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что требование Израиля об эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа противоречит принципам гуманности и правилам ведения войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.