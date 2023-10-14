Учитель по кибербезопасности отдал мошенникам 4 млн рублей

В Кемерово преподаватель одного из технических вузов стал жертвой телефонных мошенников, мужчина перевел аферистам крупную сумму. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Кузбасса».

51-летний житель Кузбасса обратился в полицию, когда лишился четырех миллионов рублей. Мошенники действовали по уже известной схеме: педагогу по кибербезопасности поступил звонок с сообщением о том, что в вузе неизвестные злоумышленники продают аферистам персональные данные сотрудников.

Позднее мужчине позвонили якобы из службы безопасности банка и предложили снизить кредитный потенциал, чтобы якобы украденной из вуза информацией не смогли воспользоваться неизвестные.

Педагога убедили взять четыре кредита и продать автомобиль, мужчина поверил аферистам и перевал им все полученные деньги, а спустя несколько часов понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее пианистка лишилась 10,5 млн рублей после звонка мошенников.