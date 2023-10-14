Декретные пособия увеличат на 54%

Глава Соцфонда РФ Андрей Чирков заявил газете «Известия», что декретные пособия в стране увеличат на 54%.

По его словам, общая сумма пособий вырастет до 678,4 млрд рублей. Он отметил, что в 2025 году планируется дальнейший рост расходов на пособия.

Ранее сообщалось, что пособие по безработице в России планируется ежегодно индексировать на уровень инфляции. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, в закон о занятости предложено внести поправку, которая позволит проводить индексацию пособия по безработице ежегодно с учетом фактической инфляции.

В настоящее время размер максимального и минимального пособия устанавливается правительством каждый год. Благодаря изменениям пособие будут индексировать исходя из уровня инфляции, уточнил Котяков.

Министр отметил, что в бюджете на 2024-2026 годы уже заложены средства на индексацию пособий.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.