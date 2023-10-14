В Иркутской области из-за ветра без света остались 45 населенных пунктов

Свет отключился в 45 населенных пунктах Иркутской области из-за сильного ветра в ночь на 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

«Без электроснабжения полостью или частично остаются 45 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях», — уточнили в ведомстве.

В списке обесточенных зон: Ангарский городской округ, города Усолье-Сибирское, Иркутск и Тулун.

По информации спасателей, максимальные порывы ветра зафиксировали Заларинском, Боханском, Черемховском, Жигаловском, Осинском, Нукутском и Аларском районах — до 27 м/с, в Зиминском районе — до 25 м/с.

В ГУ МЧС работает оперативный штаб. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий непогоды. В регионе ввели режим повышенной готовности до 16 октября.

Накануне в Ярославле кирпичи из обрушившейся кладки повредили автомобили, припаркованные во дворе жилого дома. Очевидцы сообщили, что это произошло из-за порыва ветра.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.