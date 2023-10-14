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Американский журналист сообщил о допросе в США после визита в Россию

Журналист Хинкл сообщил о задержании в США после поездки в Москву

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jacksonhinklle/Twitter

Американский журналист Джексона Хинкла сообщил в своем профиле в соцсети X (ранее Twitter), что его задержали на границе США после возвращения после поездки в Россию.

«Меня только что задержали для допроса сотрудники пограничной службы США после того, как я провел прошлый месяц в России, рассказывая о войне на Украине», — написал он.

Хинкл добавил, что является гражданином США и подвергается нападению со стороны своего государства

Позже он сообщил, что его выпустили из-под стражи.

В ходе визита в Москву Хинкл давал интервью крупным российским медиа, а на своем Youtube-канале журналист говорит о том, что восхищается Москвой и что «в Америке нет ничего подобного».

24 августа Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Гершковичу до 30 ноября.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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