Синоптик рассказал, что помешает бабьему лету в Центральной России

На выходных в середине октября в Центральной России синоптики прогнозируют теплую погоду с температурными нормами сентября. Но из-за дождей бабьего лета ждать не стоит, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Центральной России погода очень теплая в выходные», — сказал он, отметив, что бабьего лета ждать не стоит из-за осадков и ветра.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в субботу температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов, а в воскресенье — на 6-8 градусов. Он подчеркнул, что такая температура не соответствует середине октября, она является более характерной для конца первой декады сентября.

Эксперт пояснил, что это связано с поступлением в центральные регионы России теплых воздушных масс из Средиземного моря и Малой Азии. При этом синоптик отметил, что бабьего лета ждать не стоит.

В начале осени синоптики пообещали во второй декаде октября новую волну бабьего лета.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.