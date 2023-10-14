Гражданин ФРГ получил вид на жительство в РФ за помощь участникам СВО

Гражданин Германии Свен Марко Марио Кун получил российский вид на жительство за помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, Кун проживает вместе с семьей в Московской области. Он участвует в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам СВО.

Гражданину Германии вручили вид на жительство в торжественной обстановке в Одинцовском городском округе.

До этого заместитель главы российского МИДа Александр Грушко говорил, что Россия примет соотечественников из Латвии, которых выселят из страны.

По его словам, Россия сделает все возможное, чтобы помочь в обустройстве возвращающихся из Латвии соотечественников.

Грушко напомнил, что в РФ действует программа по содействию добровольному переселению проживающих за рубежом россиян.

Более 3,2 тысячи проживающих в Латвии россиян, которые не сдали экзамен на знание латышского языка и не запросили повторную сдачу экзамена или статус постоянного жителя Евросоюза, получили письма об истечении срока действия вида на жительство.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.