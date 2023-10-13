Министерство юстиции РФ расширило реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ расширило реестр иностранных агентов, внеся в него еще 12 физических лиц. Соответствующий список опубликован на официальном сайте ведомства.

Статус иностранного агента присвоен правозащитнице и журналистке Ольге Романовой, а также бывшему вице-президенту «Газпромбанка» Игорю Волобуеву, журналистам Айдеру Муждабаеву, Елене Малаховской, соратнику Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Евгению Доможирову и бывшему координатору штаба Навального (организация запрещена в России) в Тамбове Диане Рудаковой.

Кроме них, в список попали экономист Владислав Жуковский, блогер Андрей Рудой, журналист Сергей Ковальченко, а также активисты Виталий Вотановский, Андрей Сидельников и Анвар Курманакаев.

По данным Минюста, десять из них в настоящее время живут за границей.

Как указано на сайте министерства, указанные лица открыто поддерживали украинские власти или распространяли недостоверную информацию о деятельности России. Кроме того, по данным ведомства, некоторые из них принимали участие в создании материалов других иностранных агентов.

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