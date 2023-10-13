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«Россети» приняли участие в Молодежном дне Российской энергетической недели

В «Россетях» рассказали о сотрудничестве со 135 вузами России

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Пресс-служба ПАО «Россети»

На площадке Российской энергетической недели (РЭН-2023), которая проходит в эти дни в Москве, состоялись финал всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам, а также стратегическая молодежная сессия Группы «Россети». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В награждении победителей конкурса и Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети» участвовал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Также в рамках форума были награждены победители и призеры образовательных проектов фонда «Надежная смена».

В Молодежный день прошел круглый стол Минэнерго России «Студент и его первая работа в ТЭК», на котором выступила директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» Дарья Борисова. Она рассказала о сотрудничестве со 135 вузами-партнерами, совершенствовании механизма целевых программ обучения и критериях, которые учитываются при приеме выпускников на работу.

«Безусловно для каждой профессии есть свои специфичные требования, но, пожалуй, главная универсальная компетенция современного мира — быть готовым жить и развиваться в постоянно меняющихся обстоятельствах и постоянно учиться. Эти качества мы приветствуем и стараемся развивать в наших сотрудниках», — подчеркнула она.

Кроме того, представители компании приняли участие в заседании Молодежного совета электроэнергетики при Минэнерго России, интерактивных сессиях по созданию проектов, направленных на развитие и популяризацию ТЭК, презентации программы «Всемирный фестиваль молодежи», интерактивной выставке вакансий и презентации «Карьерный навигатор».

Для молодых специалистов прошли Кубок РЭН и финал Лиги молодых специалистов международного инженерного чемпионата СASE-IN, где с коллегами из других компаний соревновались команды «Россети Северо-Запад», «Россети Центр», «Россети Урал» и Научно-технического центра Группы «Россети».

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