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Эксперты рассказали, из каких этапов должен состоять уход за кожей лица

ОСН: уход за кожей лица утром должен начинаться с этапа очищения

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Freepik.com

Лицо требует ежедневного ухода два раза в день — утром и вечером. О том, из каких этапов он должен состоять, Общественная Служба Новостей узнала у экспертов.

Так, утренний уход должен начинаться с очищения кожи с помощью специального средства, например, геля, пенки, молочка, это поможет удалить отмершие клетки и избыточный секрет сальных желез. После этого важно обработать кожу лица тоником и увлажнить ее с помощью дневного или универсального крема. Перед выходом на улицу эксперты советуют нанести солнцезащитный крем с SPF-фактором не менее 20-30.

Процедуры по уходу вечером также важно начать с этапа очищения. Чтобы смыть декоративную косметику, можно использовать мицеллярную воду, гидрофильное масло или двухфазную жидкость. После этого стоит вновь использовать пенку, гель или молочко. Далее следует этап тонизирования и увлажнения кожи. Однако вечером специалисты советуют наносить ночные кремы, которые имеют более плотную текстуру по сравнению с дневными.

Накануне дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова говорила, что правильный уход и очищение помогут замедлить процесс старения или обвисания кожи.

Ранее косметолог объяснила, почему нет смысла перебарщивать с уходовой косметикой.

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