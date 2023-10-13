Врач рассказала, почему человек может храпеть

Ожирение может быть одной из причин появления храпа, рассказала Pravda.Ru кардиолог НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Елизавета Скородумова.

По ее словам, это происходит из-за того, что накопление жира в области шеи вызывает сужение дыхательных путей. Храп может быть и следствием анатомических особенностей в организме человека. Так, например, некоторые люди имеют узкое горло или маленький подбородок.

Кроме того, на появление недуга может влиять алкоголь и седативные препараты, потому что они расслабляют мышцы горла, предупредила кардиолог. Последняя причина, о которой сказала Скородумова, — нарушение носового дыхания. Речь идет о заложенности носа, аллергии или деформации носовой перегородки, которые также могут вызывать храп.

Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Зарифа Эфендиева до этого рассказала «Газете.Ru», что основной причиной храпа является снижение мышечного тонуса небной занавески или мягкого неба, которое во время сна, словно шторка опускается, препятствуя дыханию через нос и тем самым способствуя возникновению специфического звука.

Ранее врач объяснил, к каким опасным для здоровья последствиям может привести храп.