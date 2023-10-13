Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, почему человек может храпеть

Врач Скородумова: ожирение может быть причиной храпа

close
100%
Shutterstock

Ожирение может быть одной из причин появления храпа, рассказала Pravda.Ru кардиолог НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Елизавета Скородумова.

По ее словам, это происходит из-за того, что накопление жира в области шеи вызывает сужение дыхательных путей. Храп может быть и следствием анатомических особенностей в организме человека. Так, например, некоторые люди имеют узкое горло или маленький подбородок.

Кроме того, на появление недуга может влиять алкоголь и седативные препараты, потому что они расслабляют мышцы горла, предупредила кардиолог. Последняя причина, о которой сказала Скородумова, — нарушение носового дыхания. Речь идет о заложенности носа, аллергии или деформации носовой перегородки, которые также могут вызывать храп.

Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Зарифа Эфендиева до этого рассказала «Газете.Ru», что основной причиной храпа является снижение мышечного тонуса небной занавески или мягкого неба, которое во время сна, словно шторка опускается, препятствуя дыханию через нос и тем самым способствуя возникновению специфического звука.

Ранее врач объяснил, к каким опасным для здоровья последствиям может привести храп.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий