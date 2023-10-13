Российским винам предрекли подорожание после ухода европейских напитков

На фоне исчезновения на рынке бюджетных французских, итальянских и испанских вин, российские напитки вырастут в цене, считает экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. К этому приведет баланс спроса и предложения, пояснил он в беседе с телеканалом «360».

«Когда вы видите, что вы можете продавать свой товар дороже, вы будете продавать дороже, несмотря на то, что у вас низкая себестоимость», — подчеркнул эксперт.

При этом в Италии неплохое бюджетное вино местного производства может стоить три-четыре евро. Однако из-за расходов на доставку и других трат их невозможно завезти в Россию и продавать в рознице по схожей цене, отметил Потапенко.

«Это не вопрос жадности каких-то там проклятых ретейлеров или всех остальных — это вопрос вот этих сопутствующих издержек», — пояснил он и призвал снижать издержки по доступу на российский рынок бюджетных вин из Европы. Такие напитки, по его мнению, смогут заменить крепкий алкоголь и низкокачественное пиво.

Напомним, в России прогнозируется исчезновение с рынка недорогих европейских вин. Специалисты предполагают, что вина из наиболее популярных в России стран — Италии, Испании, Франции, Австралии, США и Новой Зеландии — заменят в недорогом сегменте на чилийские, аргентинские и южно-африканские вина.