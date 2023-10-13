Диетолог рассказала, можно ли есть сырые яйца

Яйца лучше всего усваиваются, когда белок сварен полностью, а желток — наполовину. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. При этом, по ее словам, в случае, когда яйца приготовлены таким способом, есть риск заражения сальмонеллезом.

«Сырые яйца гипотетически есть можно, от этого отравиться нельзя. Другое дело, что усваиваются они лучше, когда белок сварен, а желток полувареный, то есть он тоже термически обработан, но не совсем до конца. Так называемые яйца в мешочек. В этом случае те полезные вещества, которые содержат яйца, усваиваются лучше, потому что в яйце есть авидин, который препятствует усвоению многих компонентов. Опасность в отсутствии гарантии, что куриные яйца не заражены сальмонеллезом. У перепелок температура тела выше, и практически сальмонеллез не встречается, есть единичные случаи, когда проблемы с птицами были зафиксированы. Но такого риска, как от куриных яиц, нет. Но если мы говорим о куриных яйцах, даже моя родственница отравилась совсем недавно и очень тяжело выходит из этого состояния, поскольку привыкла есть как раньше — яйца в мешочек. Она тоже упорно твердила, что в магазине яйца проверены, это действительно так, но, что называется, на старуху бывает проруха. Это все равно очень опасная история», — сказала она.

Соломатина добавила, что для наиболее безопасного употребления яиц необходимо их варить до крутого состояния, либо жарить омлет. Она уточнила, что есть яйца сырыми нет смысла, поскольку так они плохо усваиваются.

«Сейчас рекомендации таковы, что яйца нужно варить до крутого состояния, либо есть в виде омлета, но не в виде глазуньи. Яйца должны хорошо термически обрабатываться, потому что случаи сальмонеллеза все-таки нередки. Нормально проваренные, прожаренные яйца тоже хорошо усваиваются. Тут еще зависит, сколько яйцо хранилось, мылось ли оно перед хранением. Когда оно хранится, там увеличивается пористость яйца. И если яйцо грязное, эти бактерии могут попасть через эти поры вовнутрь. Смысла употреблять их сырыми нет, потому что в данном случае оно усваивается хуже, и авидин связывает ряд полезных веществ, поэтому лучше яйца проваривать или прожаривать», — пояснила она.

Во вторую пятницу октября отмечается Всемирный день яйца, учрежденный Международной яичной комиссией в 1996 с целью популяризировать продукт.

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