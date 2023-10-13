Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкого центра ZOiS в РФ

Генпрокуратура РФ обвинила ZOiS в распространении дискредитирующих РФ докладах

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации «Центр восточноевропейских и международных исследований» (Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (ZOiS), сообщает пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что истинными целями организации являются инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета РФ на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри страны, а также пропаганда информации, искажающей историю российского государства.

Подчеркивается, что ZOiS собирает информацию о работе органов власти и о внутриполитических процессах, а затем готовит аналитические доклады, которые искажают реальное положение дел в нашей стране, и распространяет их среди госструктур Германии, средств массовой информации и т.д.

В сентябре Генпрокуратура признала нежелательной в России работу финской НПО EastCham Finland. Также ведомство назвало нежелательной на территории РФ деятельность организации «Международной федерации транспортных рабочих» (International Transport Workers Federation, зарегистрированной в Великобритании.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий