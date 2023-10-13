Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкого центра ZOiS в РФ

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации «Центр восточноевропейских и международных исследований» (Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (ZOiS), сообщает пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что истинными целями организации являются инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета РФ на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри страны, а также пропаганда информации, искажающей историю российского государства.

Подчеркивается, что ZOiS собирает информацию о работе органов власти и о внутриполитических процессах, а затем готовит аналитические доклады, которые искажают реальное положение дел в нашей стране, и распространяет их среди госструктур Германии, средств массовой информации и т.д.

В сентябре Генпрокуратура признала нежелательной в России работу финской НПО EastCham Finland. Также ведомство назвало нежелательной на территории РФ деятельность организации «Международной федерации транспортных рабочих» (International Transport Workers Federation, зарегистрированной в Великобритании.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.