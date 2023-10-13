Посольство России в Израиле рассказало, сколько россиян числятся пропавшими без вести

12 граждан Российской Федерации до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило посольство России в Израиле.

«Число россиян, которые погибли после атаки ХАМАС на Израиль, продолжает расти», — указали в дипмиссии.

До этого ице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявлял, что в Израиль планировали поездку 150 туристов из России. Всем предоставят стопроцентную компенсацию за отмененные туры.

Утром 7 октября в Израиле началась война с движением «Хамас» с обстрела израильской территории сотнями ракет. Боевики зашли на территорию страны, взяли под контроль ряд населенных пунктов. В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа.

Сегодня израильская армия ЦАХАЛ призвала всех мирных жителей Газы (более одного миллиона человек) уехать на юг в течение 24 часов. Минобороны страны уведомило ООН о подготовке атаки, ожидается, что военные перейдут в наземное наступление. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.