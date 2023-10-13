Стало известно, в какие приметы верят россияне

Большинство россиян не верит ни в какие приметы. И все же для 14% все народные мудрости — это не шутки. Это показало исследование Яндекс Аренды, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 27% верят только в некоторые, самые распространенные приметы. Одна из таких, например, про кошку: чтобы было счастье в доме, первой должна войти именно она. Для 36,3% участников опроса это поверье одно из самых убедительных.

Также 35,3% считают, что дома не стоит свистеть — денег не будет. Примерно 14,9% ответов собрал вариант «позвать домового из старого дома в новый», 14,5% — «повесить дома подкову» — все эти ритуалы помогут притянуть счастье и процветание домашним, согласно поверьям.

В привидения прошлых жильцов верят только 3,7%, еще 3,9% предпочли бы не жить на 13-м этаже, в 13-м доме и 13-й квартире. И только 4,5% думают, что красное нижнее белье на люстре привлечет финансовое благополучие.

Также респонденты отмечали, что считают разбившуюся посуду приметой «на счастье», вернувшись домой смотрят в зеркало и улыбаются, не общаются через порог, не сметают крошки со стола рукой, чтобы избежать ссор, и не выносят мусор вечером. Есть и те, кто подкармливает домового, — чтобы не обиделся.

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