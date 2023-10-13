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Порноактриса из Башкирии не дождалась гонорара и вызвала на место съемок фильма полицию

Полиция приехала на съемки порнофильма, потому что актриса не получила гонорар

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Depositphotos

В Москве девушка, принимавшая участие в съемках порнофильма, вызвала полицейских на студию, когда ей отказались платить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Оперативники прибыли в квартиру на Ходынском бульваре после обращения в полицию 25-летней уроженки Башкирии. Девушка призналась, что участвовала в съемках порнофильма и выполнила свою часть работы, но денег так и не получила.

На месте были обнаружены камеры, свет и диван. Также в домашней студии находились сама заявительница и двое мужчин. Чтобы проверить показания россиянки правоохранители изучили получившиеся материалы, а затем доставили всех участников съемочной группы в отделение полиции.

По данным Telegram-канала, по делу проводится проверка.

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