Турэксперт оценила, безопасно ли россиянам отдыхать в Египте, граничащем с Израилем

Опасности для российских туристов в Египте, который граничит с Израилем и Сектором Газа, нет. Об этом kp.ru рассказала директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

По ее словам, популярные у россиян курорты, в том числе, Хургада и Шарм-Эль-Шейх, находятся на большом расстоянии от Сектора Газа и от израильской границы.

«Обстановка на египетских курортах спокойная, все туристы планово отдыхают. Туры в приграничную Табу мы не продаем, поэтому наших туристов там нет», — уточнила Домостроева.

Эксперт подчеркнула, что отели и аэропорты в стране по-прежнему находятся под охраной. Однако изменения коснулись экскурсий из Египта в Израиль, в связи со сложившейся обстановкой они были отменены.

«Граница с Израилем закрыта, на экскурсии туда туристы не выезжают», — сказала она.

Напомним, что 7 октября в Израиле началась война с движением «Хамас», которое обстреляло израильскую территорию сотнями ракет. В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова до этого рассказала, что самым бюджетным из популярных направлений для отдыха россиян в конце осени является Египет. По ее словам, недельный отдых на двоих в этой стране вместе с перелетом обойдется в сумму от 150 тыс. рублей.

Ранее были названы самые популярные у россиян направления для отдыха на Новый год.