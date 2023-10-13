Россиянам рассказали о наиболее доступных направлениях для отдыха за рубежом в конце осени

Самым бюджетным из популярных направлений для отдыха в конце осени является Египет, рассказала «Москве 24» исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

По словам эксперта, недельный отдых на двоих в этой стране вместе с перелетом обойдется в сумму от 150 тыс. рублей. Поездка в Турцию на восемь ночей обойдется в среднем 213 тыс. рублей.

«В конце октября там великолепная погода. Это направление хорошо продается, оно остается популярным», — отметила Осипова.

Отдохнуть в Таиланде или на Кубе можно от 250 тыс. рублей. Примерно столько же будет стоить самая бюджетная поездка в ОАЭ, однако, в ближайшее время в эмиратах «начнется самый сезон», заключила эксперт.

Опрос сервиса альтернативного онлайн-кредитования MoneyMan, проведенного по запросу «Газеты.Ru», до этого показал, что только 3,6% россиян планируют поехать в отпуск в ноябре 2023 года, когда по случаю празднования Дня народного единства их ждут три выходных подряд. Более половины опрошенных — 51,6% — сообщили о том, что проведут это время, отдыхая дома.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на летний отпуск.