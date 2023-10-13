«Я лучше брошу учебу и карьеру»: казахстанки начали флешмоб в поддержку ношения хиджаба

В Казахстане девушки стали активно снимать видео в хиджабах и выкладывать в TikTok таким образом выступая против возможного запрета на ношение этой одежды в школах. Об этом сообщает Orda.kz.

Несмотря на то, что подобная инициатива только обсуждается, многие мусульманки уже высказались. Так, одна из противниц закона выложила видео с подписью: «Я брошу учебу, брошу карьеру, но никогда не сниму хиджаб».

О возможном запрете высказывался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках республиканского съезда педагогов. Как заявил глава страны, принцип светскости должен соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной.

При этом он сделал акцент на том, что в школу приходят за знаниями, а вероисповедание – это личное дело каждого.

Как заявил спикер мажилиса Ерлан Кошанов, образовательные учреждения нельзя превращать в место политических или религиозных движений.

Ранее в столице Ирана 16-летняя девушка впала в кому после задержания за отсутствие хиджаба.