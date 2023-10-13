Россиянка подралась с медведицей в центре села и оказалась в больнице

Жительница села в Башкирии пострадала от нападения медведя. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Уфа».

Инцидент произошел в населенном пункте Петровское. Женщина прогуливалась недалеко от пожарной части в центре села, когда к ней навстречу выбежала медведица с медвежонком. Хищница атаковала, и у них с женщиной завязалась драка. Наиболее вероятно, животное подумало, что человек может нанести вред ее потомству.

«Женщине удалось убежать от медведя, но зверь нанес ей увечья — у пострадавшей сломана рука и поцарапана спина», — поделились очевидцы.

Медики госпитализировали женщину в тяжелом состоянии. На данный момент она находится в больнице.

10 октября в Башкирии сняли на видео медведя, который бегал по улицам города Сибай. Администрация попросила жителей быть осторожнее после публикации в сети кадров с разгуливающим по улице опасным зверем, а также не выпускать на свободный выгул домашних животных.

Ранее в США пожилой мужчина отбил свою жену от медведя.