Названы пять продуктов, которые помогут сохранить красоту и здоровье

Богатые питательными веществами продукты помогут поддерживать внешнюю привлекательность, хорошее состояние кожи, волос и ногтей. О пяти важных для красоты и здоровья продуктах рассказала «Москва 24».

Так, прежде всего обратить внимание стоит на тыкву, главная ценность которой заключается в большом количестве бета-каротина. В организме он превращается в витамин А и защищает от преждевременного старения, оберегает клетки от повреждения свободными радикалами, делает кожу гладкой и сияющей и положительно влияет на здоровье зубов, волос и ногтей.

Кроме того, полезными являются и тыквенные семечки — источник цинка. Данный микроэлемент особенно важен для роста волос, здоровья ногтей и кожи, он способствует самообновлению тканей и повышает их устойчивость к влиянию неблагоприятных факторов. В свой рацион для здоровья кожи, роста ногтей и волос важно включать жирную рыбу, например, сельдь, скумбрию, сардины, в которых есть омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

Еще один важный продукт — яйца. Это источник легкоусвояемого белка, из которого организм синтезирует коллаген. Он позволяет избежать дряблости кожи, ранних морщин, растяжек и боли в суставах. Последний продукт — красный болгарский перец, в котором содержится витамин C. Он также важен для производства коллагена, разглаживания морщин и увлажнения кожи. Кроме того, этот продукт поможет сохранить здоровье десен и зубов.

Накануне дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова говорила, что правильный уход поможет замедлить процесс старения или обвисания кожи. Эксперт также советует не пропускать этап очищения лица, так как кожа накапливает избытки клеток, что тормозит процессы обновления и омоложения.

Ранее исследователи раскрыли еще один важный механизм старения.