Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

В трех регионах Украины объявлена воздушная тревога, сообщает ресурс оповещения граждан министерства цифровой трансформации республики.
Сирены звучат в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Кроме того, на карте отмечена красным территория Луганской области, находящаяся под контролем Киева.
Ночью 13 октября тревога объявлялась в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
Сообщалось также о взрыве в Криворожском районе Днепропетровской области Украины.
До этого мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявлял о взрывах и воздушной тревоге в городе. Согласно данным украинских СМИ, в ВВС сообщили об угрозе применения баллистики в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях.
Украинские СМИ также писали о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне.
Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.