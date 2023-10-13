Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

В трех регионах Украины объявлена воздушная тревога, сообщает ресурс оповещения граждан министерства цифровой трансформации республики.

Сирены звучат в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Кроме того, на карте отмечена красным территория Луганской области, находящаяся под контролем Киева.

Ночью 13 октября тревога объявлялась в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Сообщалось также о взрыве в Криворожском районе Днепропетровской области Украины.

До этого мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявлял о взрывах и воздушной тревоге в городе. Согласно данным украинских СМИ, в ВВС сообщили об угрозе применения баллистики в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях.

Украинские СМИ также писали о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.