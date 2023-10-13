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Россиянин с аутизмом уехал в машине правоохранителей и пропал

Под Волгоградом мужчина с аутизмом исчез после общения с правоохранителями

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Depositphotos

Житель Волгоградской области исчез после того, как пообщался с представителями правоохранительных органов. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел 9 октября в городе Краснослободск. По словам опекуна, его 28-летний приемный сын находился рядом с продуктовым магазином, когда его забрали сотрудники Росгвардии.

«Увезли в отдел полиции и в час ночи раздетым выдворили оттуда», – сообщается в публикации.

После этого мужчину не видели. Опекун рассказал, что после инцидента с ним связались и сообщили, что пропавший был в сети, но после этого сообщения абонент не стал отвечать на звонки.

Россиянин объяснил, что у его приемного сына аутизм. В некоторых ситуациях он может не понимать, что ему говорят.

Чтобы быстрее найти мужчину, опекун обратился к волонтерам и правоохранителям.

Ранее в США кот вернулся к хозяевам спустя 12 лет после пропажи.

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