Врач перечислила наиболее частые причины мигрени

У женщин мигрень встречается в три раза чаще, чем у мужчин, что может быть связано с изменением гормонального фона в разные фазы менструального цикла, с беременностью, климаксом, а также приемом комбинированных оральных контрацептивов (КОК) или заместительной гормональной терапией. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр, ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО» Виолетта Бурдакова.

«Мигрень характеризуется приступами пульсирующей головной боли. Обычно она локализована с одной стороны головы и повторяется циклами. Продолжительность болевого эпизода может длиться от четырех часов до трех дней, а сами приступы возникают от одного-двух раз в год до нескольких раз в месяц. Мигрень относится к одному из видов головной боли. Например, ее следует отличать от головной боли напряжения, при которой создается ощущение давления и сжатия головы с двух сторон. По интенсивности приступы, как правило, слабее, чем при мигрени, и могут пройти без приема обезболивающих препаратов», — отметила врач.

К наиболее частым причинам, которые могут вызвать приступ мигрени, можно отнести: изменения гормонального фона у женщин; перемена погоды; переутомление, стресс, тревожные или депрессивные расстройства.

Различают две формы мигрени: обычная (без ауры) и с аурой. Мигрень без ауры сопровождается тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к световым и звуковым раздражителям. Аурой называют симптомы-предшественники приступа мигрени, которые появляются на определенное время и потом исчезают. Аура обычно длится от 10 минут до получаса.

«Хронической можно считать мигрень, которая характеризуется головной болью, возникающей 15 и более раз в месяц. К основным факторам, приводящим к учащению приступов мигрени и способствующим хронизации процесса, относятся: эмоциональный стресс; бесконтрольный прием обезболивающих препаратов; частое употребление напитков, содержащих кофеин (крепкого чая, кофе, энергетиков)», — отметила эксперт.

Полного излечения мигрени на сегодняшний день достичь не представляется возможным. Верно подобранные препараты снизят частоту возникновения, длительность и тяжесть приступов головной боли.

«Улучшить самочувствие и минимизировать последствия приступов мигрени можно за счет регулярных занятий спортом, водных процедур, прогулок на свежем воздухе. При перенапряжении мышц шеи и затылка поможет массаж воротниковой зоны и гимнастика для шеи. Следует минимизировать воздействие провоцирующих факторов. Ведение дневника головной боли поможет зафиксировать важную информацию, такую как частота и длительность головных болей, провоцирующие факторы, сопутствующие симптомы и пр. Эти детали помогут лечащему врачу в подборе и оценке эффективности лечения», — резюмировала она.

Ранее головную боль назвали признаком инсульта.